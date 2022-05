Pod proudem: Zelená dohoda je příležitost, staré pořádky se nevrátí

Zelená dohoda už není chiméra politiků, je to realita a potvrzuje ji poptávka klientů i přístup firem. Experti i analytici se shodují, že společnosti, které na nový trend nenaskočí včas, mohou mít brzy velké problémy.

“My jsme začali asi před deseti lety tím, že jsme udělali jednu unifikovanou krabici a snížili jsme ve finále o 80 procent produkci odpadu. A pak jsme šli dál. Hledal jsem způsob, jak udělat firmu, která je odolná, a které se nedotknou všechny ty nepřízně, které teď kolem sebe vidíme třeba v cenách energií,” říká podnikatel, filantrop a spoluzakladatel společností Malfini a Liftago Martin Hausenblas.

Podobný přístup si začíná uvědomovat stále více firem i jednotlivců a poptávka po řešení energetických úspor a instalaci obnovitelných zdrojů v poslední době raketově narostla. Umocnil ji významně i útok Ruska na Ukrajinu.

“Zelená dohoda je teď realitou, už to není žádná ideologická chiméra a my to máme potvrzené i poptávkou našich klientů. Tohle nás učiní nevázislejšími na ruských fosilních palivech a současně také čistějšími,” potvrzuje generální ředitel ČEZ ESCO Kamil Čermák.

Proč jsou úspory energií či obnovitelné zdroje pro firmy do budoucna nutností? Jak lze podobné investice rozhýbat? A před čím vším mohou firmy ochránit?

Nejen o tom debatují ve druhém dílu podcastu Pod Proudem právě Kamil Čermák, generální ředitel společnosti ČEZ ESCO a Martin Hausenblas, podnikatel, spoluzakladatel společností Malfini a Liftago s moderátorkou Seznam Zpráv Marií Bastlovou.

Podcast můžete poslouchat:

